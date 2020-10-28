Экс-мэра Челябинска приговорили к трем годам колонии за взяточничество

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска в среду приговорил бывшего мэра областного центра Евгения Тефтелева к трем годам колонии строгого режима и штрафу в 37,5 млн рублей по делу о получении более 2,5 млн рублей взяток, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Бывший глава города был признан виновным получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Дело рассматривалось в особом порядке, так как Тефтелев заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

20 ноября 2019 года городская дума приняла досрочную отставку Тефтелева с должности главы администрации Челябинска, а 11 декабря он был задержан.