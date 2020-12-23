Апелляция оставила в силе приговор бывшему мэру Челябинска Тефтелеву

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд в среду оставил в силе приговор первой инстанции в отношении бывшего главы администрации Челябинска Евгения Тефтелева, сообщает пресс-служба облсуда.

"Рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Тефтелева, облсуд оставил без изменения по существу приговор Центрального районного суда", - говорится в сообщении.

Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Приговор в областном суде обжаловали обе стороны. В частности, прокурор просил увеличить срок наказания с трех до шести с половиной лет, а также удвоить сумму штрафа до 30-кратного размера взятки, то есть до 75 млн рублей.

Адвокаты осужденного указывали, что их подзащитный – человек пожилого возраста с наличием многочисленных заболеваний, и просили заменить лишение свободы на штраф в размере 3-5 млн рублей.

"Сегодня в судебном заседании в областном суде адвокаты просили приобщить к материалам дела банковский чек, подтверждающий, что Тефтелев внес на счет прокуратуры 1,25 млн рублей в качестве добровольного возврата суммы взятки", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что 28 октября 2020 года районный суд признал Тефтелева виновным в получении взятки (часть "б "статьи 290 УК РФ) и приговорил к трем годам колонии строгого режима со штрафом в 15-кратном размере суммы взятки, то есть 37,5 млн рублей.

Также он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок три года.

По данным следствия, в 2015-2019 годах Тефтелев и бывший начальник управления капитального строительства администрации города Евгений Пашков получили взятку частями на сумму 2,5 млн рублей от представителя строительной компании, возводившей самую большую в области школу в новом микрорайоне "Парковый". В ее строительство было инвестировано около 750 млн рублей, из них 170 млн рублей – федеральные средства, остальное – консолидированный бюджет области.