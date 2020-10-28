В Омске две скорые привезли больных к Минздраву из-за отказа больниц

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Две машины скорой помощи в Омске привезли тяжелобольных пациентов к зданию областного Минздрава, заявив, что их отказались госпитализировать в больнице, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

По ее данным, это произошло во вторник около 22 часов. Позже к зданию министерства подъехала третья машина без пациента. В правительстве региона отмечают, что врачи скорой привлекли к себе внимание включенной сиреной и заявили, что не могут передать больных в стационар.

После реакции Минздрава пациентов приняла больница скорой медпомощи №2. По факту произошедшего в областном министерстве начато служебное расследование, работа службы скорой помощи взята на особый контроль.

Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал в течение дня установить ответственных за ситуацию, из-за которой пациенты провели в машине скорой 12 часов.

"Произошедшее вечером ЧП - за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава", - приводятся в сообщении пресс-служба правительства слова Буркова.

По данным регионального Минздрава, с начала пандемии в Омской области зарегистрировано более 15 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки их число увеличилось на 191. Скончались 410 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.