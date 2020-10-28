В Омске проведут проверку из-за проблем с госпитализацией пациентов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко направил комиссию для проверки в Омск, где в течение дня не смогли госпитализировать привезенных на скорой пациентов с подозрением на коронавирус.

"Сегодня в Омск для аудита ситуации с организацией оказания медицинской помощи гражданам и настройки маршрутизации пациентов прибудут заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков", - сообщили в пресс-службе Минздрава журналистам в среду.

В сообщении приводятся слова Мурашко о том, что в связи с информацией о невозможности в течение долгого времени отправить в больницу пациентку с подозрением на коронавирус, которая была доставлена на скорой, "в Омске должна быть проведена тщательная проверка".

"В условиях высокой нагрузки на сеть, все работники и руководители системы здравоохранения должны работать как одна команда на достижение одного результата - обеспечение оказания гражданам качественной и доступной медицинской помощи. В этой ситуации любые элементы давления недопустимы", - отметил Мурашко.

Ранее о начале проверке по ситуации в Омске по поручению Мурашко объявил также Росздравнадзор.

Как сообщалось, 27 октября две машины скорой помощи привезли больных в тяжелом состоянии к зданию Минздрава Омской области из-за того, что не смогли передать пациентов в стационар. В настоящее время пациенты госпитализированы, идет служебная проверка.

По данным омского портала NGS55, в одной из машин находилась 70-летняя женщина с 81% поражения легких, в другой - мужчина в возрасте 85 лет с 88% поражения легких. Скорая забрала пациентку в 11 утра, а к зданию Минздрава машина приехала около 21-22 часов.