COVID-госпиталь развернут в психбольнице Крыма

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Более 80 человек заразились коронавирусом в психбольнице Симферополя, из-за вспышки заболевание учреждение переведено в категорию госпиталя для COVID-пациентов, сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"За период длительного отсутствия вспышек на территории республики в больнице зарегистрировано групповое заболевание - 81 пострадавший, практически половина из них - медицинские работники. Оперативно на территории больницы развернут ковидный госпиталь, туда доставлены средства индивидуальной защиты, препараты", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба.

Причиной вспышки коронавируса в больнице она назвала "низкую настороженность медицинских работников", в частности, при приеме на лечение у пациентов не требовали справки о результатах теста на COVID-19. Начато расследование, виновных должностных лиц привлекут к административной ответственности, добавила руководитель управления.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Крыма Андрей Козарь сообщил "Интерфаксу", что один из десяти подследственных, прибывших для прохождения судебно-психиатрической экспертизы в республиканскую психиатрическую больницу №1 в Симферополе и заразившихся там коронавирусом, свел счеты с жизнью.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В середине мая начали снимать запреты: в июне для всех жителей отменили обязательную самоизоляцию, 1 июля открыли курортный сезон. В октябре начали возвращать ограничения - бизнесменам запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым людям рекомендовали оставаться дома.

Диагноз COVID-19 подтвержден в Крыму у 8,7 тыс. человек, более 120 пациентов скончались. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 24 октября - 255 человек.