Дума приняла поправки к законам о работе Совбеза, ФСБ и внешней разведки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении поправки, приводящие законы "О федеральной службе безопасности" и "О внешней разведке" и "О безопасности" в соответствие с обновленной Конституцией.

Согласно новым конституционным положениям, меняется порядок назначения на должность руководителей федеральных министерств и ведомств, которые относятся к "силовому блоку" и находятся в непосредственном подчинении президента, сказал журналистам официальный представитель президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального Собрания, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Президент назначает на должность после консультаций с Советом Федерации руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

В этой связи законами определяется процедура проведения консультаций президента с Советом Федерации по кандидатурам на должности директора ФСБ России и директора СВР России.

Указывается, что президент вносит в Совет Федерации представления и другие материалы, характеризующие кандидатуру, а Совет Федерации не позднее недельного срока информирует главу государства в письменной форме о результатах рассмотрения представленных кандидатур.

О сотрудниках спецслужб

Кроме того, вводится запрет для сотрудников Федеральной службы безопасности и органов внешней разведки иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства, если иное не обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности или разведывательной деятельности соответственно.

Таким образом, нормы о запрете иметь иностранное гражданство или вид на жительство приводятся к единообразию в соответствии с положениями Конституции, отметил Крашенинников.

Еще одним принятым в среду Госдумой законом в соответствии с Конституцией уточняется ряд положений закона "О безопасности", регламентирующих вопросы международного сотрудничества в области обеспечения безопасности, полномочий Совета Федерации в области безопасности, задачи и функции Совета безопасности РФ.

В частности, вводится запрет на исполнение в РФ решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ.

Также указывается, что к основным целям международного сотрудничества в области обеспечения безопасности относится "охрана суверенитета, независимости и государственной целостности России, предотвращение внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части территории РФ, а также призывов к таким действиям.

В соответствии с нормами Конституции закрепляется полномочие Совета Федерации в области обеспечения безопасности - проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на должности руководителей федеральных министерств и ведомств "силового блока".

О функциях Совета безопасности

Уточняется, что Совет безопасности является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения "национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз".

К основным функциям Совета безопасности, добавляется "рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз, пресечения действий, направленных на отчуждение части территории РФ, призывов к таким действиям".

Для заместителя председателя, секретаря, постоянных членов и членов Совета безопасности уточняется запрет на иностранное гражданство (подданство) и устанавливается запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.