В Думу внесли законопроект о праве экс-президента быть сенатором пожизненно

Здание Государственной Думы в Москве Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В субботу в Думу внесен очередной президентский пакет законопроектов в целях реализации обновленных положений Конституции.

Официальный представитель президента при рассмотрении законопроектов палатами Федерального Собрания, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что в частности, разработана новая редакция закона о порядке формирования Совета Федерации (1048141-7).

Так, в соответствии со статьей 95 Конституции указывается, что СФ состоит из сенаторов Российской Федерации, - ранее в законе это название за его членами официально закреплено не было.

Экс-президент

Кроме того, указывается, что президент России, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, может стать сенатором пожизненно.

Уточняется, что глава государства, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение 3 месяцев со дня прекращения исполнения полномочий президента. При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу.

Семь пожизненных сенаторов

Также законопроект предусматривает, что стать сенаторами смогут не более 30 представителей России, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно.

Указывается, что сенаторы - представители РФ назначаются указом президента на 6 лет либо пожизненно (не более 7 сенаторов). Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента, и может осуществляться по его усмотрению в любое время, отметил Крашенинников.

Безупречная репутация

Предусматриваются следующие требования к кандидатам в сенаторы Российской Федерации: им может быть гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Согласно Конституции указывается, что представителями РФ, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены "граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности", пояснил Крашенинников.

Проектом закона расширяется перечень лиц, которых высшее должностное лицо субъекта РФ, избираемое законодательным (представительным) органом, может назначить сенатором - представителем субъекта РФ.

В действующей редакции возможно назначение сенатором РФ только депутата Госдумы, избранного по партийному списку от соответствующего субъекта РФ. Перечень дополняется депутатом Госдумы, избранным по одномандатному избирательному округу от соответствующего субъекта РФ.

Ценз

Законопроектом дополняются исключения из ценза оседлости (срок обязательного проживания в регионе) для кандидатов в сенаторы - представителей субъектов РФ.

Согласно цензу оседлости, кандидатом в сенаторы - представители региона может быть гражданин РФ, постоянно проживающий на территории данного субъекта РФ в течение 5-ти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих такому выдвижению.

В настоящее время такое требование не распространяется на лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин.

Законопроектом предусматривается аналогичное исключение из ценза оседлости для федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота (например, классный чин действительного государственного советника РФ 1 класса).

Кроме того, указывается, что ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение 5-ти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии РФ (в действующем законе перечислены все виды специальной государственной службы, за исключением этой).

Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности (по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права):

- вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей (в действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления).

Вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.