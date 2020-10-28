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Дума приняла закон о требовании к омбудсмену постоянно жить в РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о приведении требований к уполномоченному по правам человека в РФ в соответствие с обновленной Конституцией.

Закон входит в первый пакет соответствующих инициатив, внесенных президентом.

Так, устанавливается дополнительное требование к кандидату на должность уполномоченного по правам человека в РФ - постоянно проживать в России.

Кроме того, закрепляются запреты, связанные с пребыванием в должности уполномоченного - запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

Такие нормы, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, являются важным механизмом "защиты от внешнего вмешательства". "Такое решение также укрепляет нашу страну, защищает ее от влияния извне", - сказал ранее Володин, комментируя инициативу.

В свою очередь официальный представитель президента при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что "при осуществлении своей деятельности уполномоченный независим и обладает неприкосновенностью, поэтому требования к такому лицу должны быть высокими".

"Установление дополнительных требований и ограничений в отношении уполномоченного по правам человека в РФ согласуется с его важнейшими задачами по обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения органами публичной власти и должностными лицами", - сказал ранее журналистам Крашенинников.

Госдума

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