Совет Федерации принял пакет конституционных законов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации 3 ноября одобрил несколько законов, разработанных и принятых во исполнение обновленной Конституции. Это законы о правительстве, о Конституционном суде, поправки в закон прокуратуре и уточнение требований к уполномоченным по правам человека.

Так, закон о правительстве предусматривает усиление роли парламента при назначении правительственных чиновников, прописывает новый порядок назначения и увольнения министров, сохраняя за президентом контроль над силовым блоком. Госдума утвердила его в третьем чтении 27 октября. Представляя эту инициативу депутатам, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отмечал, что этот законопроект - это не поправки в действующий федеральный конституционный закон 1997 года о правительстве, а проект совершенно нового закона.

Закон о Конституционном суде сокращает его состав до 11 судей и дает ему право работать при наличии в нем не менее восьми участников. Он допускает, что председателем этого суда может быть избран человек, не являющийся судьей КС. Также он запрещает судьям КС публично высказывать свое мнение по поводу дел, которые могут быть рассмотрены этим судом, по поводу уже принятых решений и раскрывать содержание дискуссий между судьями.

Теперь по закону в составе КС будет 11 судей, включая председателя и его заместителя. Суд будет правомочен осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей.

Закон о дополнительных требованиях к омбудсмену предусматривает, кто кандидат на этот пост должен постоянно проживать в России. Кроме того, уполномоченному нельзя будет открывать счета и хранить деньги в иностранных банках за границей.

Закон о прокуратуре запретит прокурорам иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Также он определяет порядок назначения генпрокурора, его заместителей и руководителей прокуратур регионов. Назначать и увольнять их будет президент. Перед назначением прокуроров президент будет консультироваться с Советом Федерации, направляя туда информацию о предложенных кандидатах. У сенаторов будет неделя на то, чтобы дать президенту ответ о результатах рассмотрения поступившей информации.

В закон также была внесена поправка о том, что, хотя деятельность прокуратуры осуществляется, в том числе, в соответствии с международными договорами России, имплементированными в российскую правовую систему, однако решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции России, исполняться в России не будут.