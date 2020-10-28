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Вице-губернатор Петербурга уклонился от ответа на вопрос о подорожании проезда

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов воздержался от прямого ответа на вопрос, попытаются ли власти сдержать подорожание проезда на общественном транспорте в 2021 году.

В среду Батанов представил проект бюджета на 2021 год Законодательному собранию. Депутат Павел Иткин (ЛДПР) отметил, что в городе ежегодно дорожает проезд на общественном транспорте, несмотря на регулярное увеличение субсидий перевозчикам. Он поинтересовался, изучают ли в Смольном возможность не допустить рост тарифов в следующем году.

"Этот год очень сильно изменил нам картину мира. Если взять конец марта и апрель, пассажиропоток упал просто драматически - соответственно, и выручка (перевозчиков - ИФ). В период отмены ограничений пассажиропоток в метро достигал доковидного уровня, но сейчас мы все равно идем ниже уровня предыдущего года", - ответил Батанов.

Он назвал вопрос роста тарифов чувствительным, но подчеркнул, что абсолютное большинство горожан пользуется скидками и льготами на проезд.

"Уже сейчас у нас не более 15% поездок совершается по разовому тарифу, а на некоторых видах транспорта - только 10%. То есть все петербуржцы, 85-90%, пользуются или индивидуальными средствами оплаты, или льготным проездом, используя карты "Мир" и Единую карту петербуржца", - сказал Батанов.

"Даже повышение разового тарифа - это повышение тарифа "гостевого", или для тех, кто крайне редко пользуется метро. 10% разовых оплат - это не существенное влияние именно на наших граждан", - добавил он.

Стоимость проезда на общественном транспорте Санкт-Петербурга на 2021 год должна быть утверждена не позднее 20 декабря.

С 1 января 2020 года жетон (простой разовый билет) в петербургском метро стоит 55 рублей, разовый билет в автобусах и других видах наземного транспорта - 50 рублей.

Петербург

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