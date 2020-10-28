Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:31Заразились
на 28.10В России 1 563 976+16 202В мире 43 951 086+467 113

И.о. мэра Нижнего Новгорода Шалабаев стал полноправным главой города

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Депутаты думы Нижнего Новгорода в среду избрали новым главой администрации города Юрия Шалабаева, передает корреспондент "Интерфакса".

За кандидатуру Шалабаева проголосовали 25 депутатов из 31, принимавших участие в заседании.

На пост претендовали еще два человека – генеральный директор ООО "Нижний Град" Герман Карачевский и нотариус Кирилл Лазорин.

6 мая дума Нижнего Новгорода на внеочередном заседании приняла отставку главы города Владимира Панова. Он находился на этом посту с января 2018 года и ушел в отставку в связи с переходом на работу в "Росатом".

Исполнять обязанности главы города стал первый заместитель главы Юрий Шалабаев.

Шалабаев является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019". До назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.

Нижний Новгород Юрий Шалабаев

Новости
Пандемия коронавируса

Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов

Голикова заявила об остающихся свободными 19% коек для COVID-пациентов
Пандемия коронавируса

Путин заявил, что до части регионов только доходит первая волна COVID

ВТБ в ходе SPO купил акции "Аэрофлота" на 5 млрд рублей

Бензин продолжил точечно дорожать на АЗС России

Бензин продолжил точечно дорожать на АЗС России

В Кремле назвали непозволительной ситуацию с медпомощью в Омске

"Аэрофлот" зафиксировал высокий спрос на зарубежные рейсы

Для главы ячейки "Аум синрике" в России попросили 18 лет колонии

Российский космонавт описал трещину на МКС

Замглавы омского Минздрава отстранен от работы из-за ЧП с пациентами

Ту-154 выполнил последний гражданский перелет в России

Ту-154 выполнил последний гражданский перелет в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');