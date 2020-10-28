И.о. мэра Нижнего Новгорода Шалабаев стал полноправным главой города

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Депутаты думы Нижнего Новгорода в среду избрали новым главой администрации города Юрия Шалабаева, передает корреспондент "Интерфакса".

За кандидатуру Шалабаева проголосовали 25 депутатов из 31, принимавших участие в заседании.

На пост претендовали еще два человека – генеральный директор ООО "Нижний Град" Герман Карачевский и нотариус Кирилл Лазорин.

6 мая дума Нижнего Новгорода на внеочередном заседании приняла отставку главы города Владимира Панова. Он находился на этом посту с января 2018 года и ушел в отставку в связи с переходом на работу в "Росатом".

Исполнять обязанности главы города стал первый заместитель главы Юрий Шалабаев.

Шалабаев является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019". До назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.