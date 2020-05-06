Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:51Заразились
на 06.05В России 165 929+10 559В мире 3 662 691+79 636

Переходящий в "Росатом" Владимир Панов ушел с поста мэра Нижнего Новгорода

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Депутаты думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании приняли отставку главы города Владимира Панова.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за проголосовали 39 депутатов, против - один, воздержался также один.

Заседание парламента прошло в режиме видеоконференции.

В РоссииИсточник узнал о грядущем назначении мэра Нижнего Новгорода спецпредставителем по АрктикеЧитать подробнее

В пресс-службе нижегородской мэрии агентству сообщили, что исполнять обязанности главы города будет первый заместитель главы Юрий Шалабаев. Он является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019". До назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.

Ранее со ссылкой на представителя ГК "Росатом" сообщалось, что в ближайшее время Панов перейдет на работу в "Росатом" и займет новую должность спецпредставителя госкорпорации по вопросам развития Арктики.

Должностной функционал Панова, как сообщала госкорпорация, "будет связан с вопросами координации между Росатомом, являющимся инфраструктурным оператором Северного морского пути, и органами власти - как федеральными, так и региональными, которые решают задачи развития арктической зоны, субъектов Федерации, расположенных вдоль СМП".

Панов был избран главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года в ходе тайного голосования депутатов Думы города.=

Нижний Новгород Ростех Владмир Панов

Новости по теме

Новости

РФ приблизилась к Франции и Германии по числу случаев коронавируса

РФ приблизилась к Франции и Германии по числу случаев коронавируса

В Псковской области сделали обязательным ношение не только масок, но и перчаток

Дело Baring Vostok

Посол США назвал "разрешение дела Калви" условием для запуска бизнес-диалога с Россией

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии

Источник узнал о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года из-за коронавируса

Источник узнал о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года из-за коронавируса

Трамп счел модели университетов США по COVID-19 неверными

Трамп счел модели университетов США по COVID-19 неверными

Минприроды предложило финансово стимулировать население к раздельному сбору мусора

Минприроды предложило финансово стимулировать население к раздельному сбору мусора

Силуанов рассказал о работе Мишустина на фоне болезни

Путину представят рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции

Путину представят рекомендации по выходу россиян из режима самоизоляции

Еще четыре медика скончались от COVID-19 в Петербурге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');