Переходящий в "Росатом" Владимир Панов ушел с поста мэра Нижнего Новгорода

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Депутаты думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании приняли отставку главы города Владимира Панова.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за проголосовали 39 депутатов, против - один, воздержался также один.

Заседание парламента прошло в режиме видеоконференции.

В пресс-службе нижегородской мэрии агентству сообщили, что исполнять обязанности главы города будет первый заместитель главы Юрий Шалабаев. Он является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019". До назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.

Ранее со ссылкой на представителя ГК "Росатом" сообщалось, что в ближайшее время Панов перейдет на работу в "Росатом" и займет новую должность спецпредставителя госкорпорации по вопросам развития Арктики.

Должностной функционал Панова, как сообщала госкорпорация, "будет связан с вопросами координации между Росатомом, являющимся инфраструктурным оператором Северного морского пути, и органами власти - как федеральными, так и региональными, которые решают задачи развития арктической зоны, субъектов Федерации, расположенных вдоль СМП".

Панов был избран главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года в ходе тайного голосования депутатов Думы города.=