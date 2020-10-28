В Думе допустили отказ от очных "правительственных часов" до конца года

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Госдума в режиме видеоконференции заслушает доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о борьбе с пандемией коронавируса 10 ноября, но может отказаться от проведения очных "правительственных часов" до конца года, заявил в среду первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Вчера было внесено предложение по приглашению Голиковой, мы решили сделать это в рабочем порядке, в режиме онлайн, скорее всего 10 ноября мы проведем такое совещание, но на пленарное заседание представителя правительства мы не будем приглашать", - сказал Жуков на заседании Госдумы.

В то же время он подчеркнул, что в случае сохранения напряженной эпидемиологической обстановке в РФ нижняя палата может отказаться от проведения "правительственных часов" до конца года.

"Что касается правительственных часов (министра труда и социальной защиты Антона Котякова и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина - ИФ), они пока перенесены на неопределенный срок, и если будет сохраняться такая ситуация (с коронавирусом - ИФ), как сейчас, скорее всего мы вообще откажемся от проведения правительственных часов до конца года", - отметил Жуков.

Во вторник, 27 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение фракции КПРФ заслушать доклад Голиковой по борьбе с пандемией коронавируса в России.