Экс-главу администрации Кирова обвинили в злоупотреблении полномочиями

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения бывшему главе администрации Кирова Илье Шульгину по делу о злоупотреблении полномочиями.

"Бывший глава администрации города Кирова Илья Шульгин допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Сегодня суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщается на сайте Следственного комитета РФ в среду.

Ранее со ссылкой на СКР сообщалось, что в декабре 2019 года исполняющий обязанности директора дорожной и парковой инфраструктуры Кирова Алексей Ишутинов заключил муниципальный контракт на поставку 19 специальных техсредств фото- и видео фиксации нарушений ПДД на сумму не менее 21 млн рублей.

Закупленное оборудование не соответствовало техническому заданию закупки, однако было принято по указанию Шульгина, который в тот момент возглавлял администрацию.

Дело возбуждено по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В отношении Ишутинова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он допрошен в качестве подозреваемого.

Ранее сообщалось, что Шульгин был главой администрации Кирова с осени 2017 года, подал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию в январе этого года после критики со стороны губернатора региона.

Тогда губернатор Кировской области Игорь Васильев подверг резкой критике работу Шульгина по реализации в муниципалитете национальных проектов. В частности, губернатор отметил, что в городе "асфальт кладется в снег, а новая дорожная разметка разрушилась в первый же день".

29 января депутаты думы Кирова досрочно прекратили полномочия Шульгина.