Экс-главу администрации Кирова будут судить за превышение полномочий

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела бывшего главы администрации Кирова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщается в четверг на сайте регионального управления СКР.

Еще одним фигурантом дела также является директор муниципального учреждения "Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова".

По информации СУСК, в 2019 году и.о. директора управления заключил муниципальный контракт на поставку 20 специальных технических средств фото- и видеофиксации для контроля дорожного движения на сумму более 21 млн рублей. При приемке техсредств выяснилось, что они не соответствуют условиям аукциона, однако по указанию экс-главы Кирова их приняли.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры региона сообщает, что утвердила обвинительное заключение по делу, и после вручения обвиняемым копий утвержденного прокуратурой обвинительного заключения дело будет направленно для рассмотрения по существу в Ленинский суд Кирова.

По данным ведомства, прокуратура подала иск в защиту интересов РФ, требуя взыскать с фигурантов дела сумму причиненного материального ущерба, и этот иск подлежит рассмотрению вместе с материалами уголовного дела.

Ранее сообщалось со ссылкой на СКР, что бывшим главой администрации Кирова, ставшим фигурантом уголовного дела, является Илья Шульгин.

Шульгин был главой администрации Кирова с осени 2017 года, а в январе 2020 года подал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию после критики со стороны губернатора. Тогда губернатор Кировской области Игорь Васильев раскритиковал работу Шульгина по реализации национальных проектов. В частности, он заявил, что в городе "асфальт кладется в снег, а новая дорожная разметка разрушилась в первый же день".

29 января 2020 года депутаты думы Кирова досрочно прекратили полномочия Шульгина.