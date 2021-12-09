Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Экс-главу администрации Кирова будут судить за превышение полномочий

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела бывшего главы администрации Кирова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщается в четверг на сайте регионального управления СКР.

Еще одним фигурантом дела также является директор муниципального учреждения "Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова".

По информации СУСК, в 2019 году и.о. директора управления заключил муниципальный контракт на поставку 20 специальных технических средств фото- и видеофиксации для контроля дорожного движения на сумму более 21 млн рублей. При приемке техсредств выяснилось, что они не соответствуют условиям аукциона, однако по указанию экс-главы Кирова их приняли.

В РоссииЭкс-главу администрации Кирова обвинили в злоупотреблении полномочиямиЧитать подробнее

В свою очередь пресс-служба прокуратуры региона сообщает, что утвердила обвинительное заключение по делу, и после вручения обвиняемым копий утвержденного прокуратурой обвинительного заключения дело будет направленно для рассмотрения по существу в Ленинский суд Кирова.

По данным ведомства, прокуратура подала иск в защиту интересов РФ, требуя взыскать с фигурантов дела сумму причиненного материального ущерба, и этот иск подлежит рассмотрению вместе с материалами уголовного дела.

Ранее сообщалось со ссылкой на СКР, что бывшим главой администрации Кирова, ставшим фигурантом уголовного дела, является Илья Шульгин.

Шульгин был главой администрации Кирова с осени 2017 года, а в январе 2020 года подал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию после критики со стороны губернатора. Тогда губернатор Кировской области Игорь Васильев раскритиковал работу Шульгина по реализации национальных проектов. В частности, он заявил, что в городе "асфальт кладется в снег, а новая дорожная разметка разрушилась в первый же день".

29 января 2020 года депутаты думы Кирова досрочно прекратили полномочия Шульгина.

Киров

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

28 россиян, вернувшихся из Африки, госпитализированы с COVID или его симптомами

Августу Мейеру вменили мошенничество на 2,4 млрд рублей

Августу Мейеру вменили мошенничество на 2,4 млрд рублей

В России за сутки коронавирус выявили у 30 209 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 30 209 человек

Распад СССР: влияние на современную Россию и мир

Распад СССР: влияние на современную Россию и мир

Греф спрогнозировал годовую прибыль Сбербанка на уровне 1,2 трлн рублей

Смертность в Тульской области превысила рождаемость почти втрое

Смертность в Тульской области превысила рождаемость почти втрое

Baring Vostok вложил $13 млн в российскую Mindbox

В Петербурге в суд поступило ходатайство об аресте владельца "Рив гош" Мейера

В Петербурге в суд поступило ходатайство об аресте владельца "Рив гош" Мейера

Арестован 18-летний москвич, угрожавший напасть на школу

Экс-главу Федерации вольной борбы Петербурга арестовали по делу об убийстве

Экс-главу Федерации вольной борбы Петербурга арестовали по делу об убийстве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });