Девелопер "Самолет" провел IPO по нижней границе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках IPO девелопера "Самолет" определена на уровне 950 рублей за акцию, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Ценовой диапазон составлял 950-1110 рублей за акцию, таким образом, IPO прошло по его нижней границе. Она соответствует оценке всей компании в 57-66 млрд рублей.

Объем сделки, по итогам которой free float "Самолета" будет равняться 5%, составит 2,9 млрд рублей.

Торги акциями девелопера с тикером SMLT начнутся на "Московской бирже" в четверг.

Акции в рамках сделки - около 5,1% от нынешнего уставного капитала (3 078 968 штук) - продают через ООО "Юридическое агентство "Московия" Михаил Кенин, Игорь Евтушевский и Павел Голубков (1%, 0,5%, и 3,6% соответственно). Голубков затем часть вырученных средств (деньги от продажи 2,5% акций) вернет в компанию, выкупив акции допэмиссии "Самолета".

Организаторы сделки - "ВТБ Капитал" и BCS Global Markets, со-менеджером выступает "Открытие брокер".

Условия IPO предусматривают трехмесячный lock up для продающего акционера и самой компании.

Полученные средства "Самолет" планирует направить на приобретение новых участков и финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов.

Среднесрочной задачей "Самолета" в новом статусе публичной компании будет доведение доли акций в свободном обращении до 30-40%, говорил ранее гендиректор группы Антон Елистратов.

Голубков, Кенин и Евтушевский - крупнейшие акционеры "Самолета". Их актуальные доли в компании - соответственно 49%, 36,5% и 9,5% соответственно. По 2,5% - у Елистратова и председателя совета директоров "Самолета", брата Павла Голубкова Дмитрия.

Группа "Самолет" - один из ведущих девелоперов Московского региона. По оценке Cushman&Wakefield, стоимость активов группы на конец июня составляет 201 млрд рублей. Группа была создана в 2012 году.