В девелопере "Самолет" объяснили, что даст компании допэмиссия

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Наличие утвержденной допэмиссии даст компании гибкость на рынке капитала, объяснили "Интерфаксу" в девелопере "Самолет".

23 августа совет директоров компании решил созвать 28 сентября внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопроса об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций.

"В случае утверждения ВОСА возможность дополнительного выпуска акций будет носить технический характер и обеспечит дополнительную гибкость при изучении различных вариантов стратегического развития компании, в том числе, на рынках капитала", - заявили в "Самолете".

"Самолет", который в октябре прошлого года разместил на "Московской бирже" 5% акций, неоднократно заявлял о планах увеличить free-float минимум до 30% и повысить ликвидность бумаг. По последней информации, SPO может состояться осенью 2022 - весной 2023 года.

ГК "Самолет" основана в 2012 году, по итогам 2020 года заняла 4-е место в стране по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков.