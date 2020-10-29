Сбербанк в III квартале нарастил кредитование по МСФО на 7,4%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2020 года Сбербанк нарастил корпоративный портфель на 7,4%, до 15,7 трлн рублей. Как говорится в пресс-релизе банка, этот показатель отражает как рекордные выдачи, так и эффект от ослабления рубля. Рост портфеля без учета валютной переоценки составил 5,2%.

Розничный кредитный портфель увеличился на 7,4% и составил 8,9 трлн рублей. В банке это связывают с восстановлением потребительской активности после снятия карантинных ограничений и привлекательными предложениями по ставкам на кредиты.

Средства физлиц выросли на 4,3% за третий квартал и составили 15,8 трлн рублей. Средства корпоративных клиентов увеличились на 14,5%, до 9,4 трлн рублей. При этом без учета валютной переоценки рост составил 7,9%.