Кучерена будет добиваться снятия ареста с имущества Баталова

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена будет добиваться снятия ареста с имущества народного артиста СССР Алексея Баталова и расторжения договора ренты между дочерью покойного актера Марией Баталовой, с одной стороны, и актрисой Натальей Дрожжиной - с другой.

"В этой скандальной истории вокруг недвижимого имущества Алексея Баталова получается замкнутый круг: Наталья Дрожжина готова вернуть это имущество Марии Алексеевне, но для этого надо расторгнуть договор ренты. В то же время следствие наложило арест на это имущество и, соответственно, вернуть имущество хозяину невозможно", - сказал "Интерфаксу" Кучерена, консультирующий актрису Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина.

Именно поэтому, по словам адвоката, он намерен подать в суд иск о расторжении договора ренты и снятии ареста с имущества.

"К сожалению, Мария Алексеевна Баталова отказывается принимать имущество, а следствие не хочет снимать наложенный арест на него, а Наталья Дрожжина, которая, согласно договору ренты, несет определенные обязательства перед Марией Алексеевной, не может их выполнить. Получается какой-то замкнутый круг, а скорее, маскарад", - сказал Кучерена.

26 октября Хамовнический суд Москвы отказался взять под арест 72-летнюю актрису Наталью Дрожжину, которая проходит обвиняемой по уголовному делу о хищении недвижимости и денежных средств народного артиста СССР Баталова. Суд в качестве меры пресечения назначил запрет определенных действий. Дрожжина обязана являться по вызову следователя и суда, ей запрещено без разрешения следователя общаться с участниками дела, кроме самого следователя и адвоката, отправлять и получать почту.

Как сообщалось, вдова и дочь Баталова, скончавшегося в 2017 году, обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. В сентябре было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).