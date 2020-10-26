Суд отказался арестовать актрису Дрожжину по делу о наследстве Баталова

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы назначил запрет определенных действий в качестве меры пресечения 72-летней актрисе Наталье Дрожжиной. Она обвиняется по уголовному делу о хищении недвижимости и денежных средств артиста Алексея Баталова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Таким образом суд отказал следствию, которое просило заключить актрису под стражу.

Прокуратура в ходе заседания предлагала суду назначить Дрожжиной запрет определенных действий, защита – отказать следствию.

Позднее в понедельник суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подельника Дрожжиной – ее супруга Михаила Цивина.

Как заявили ранее в главке столичного Следственного комитета, вдова и дочь Баталова, скончавшегося в 2017 году, обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

В сентябре по указанным обстоятельствам было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). В понедельник в СК сообщили о задержании по делу Дрожжиной и Цивилева.