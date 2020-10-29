Решетников отметил "выход на плато" российской экономики

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В октябре восстановление российской экономики остановилось на фоне негативных новостей по коронавирусу и тревог и неопределенности у бизнеса, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он сказал это на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Настроение, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, ясно, что оно тревожное у бизнеса. Но в тоже время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет. В сентябре оно шло активно, в октябре мы видим на некоторое такое плато мы вышли", - сказал министр.

По его словам, обороты по контрольно-кассовой технике восстановились и перевозки по железной дороге восстановились и "в целом восстановление идет, хотя может быть хотелось бы, чтобы темпы были быстрее и плюс некоторая неопределенность у бизнеса".