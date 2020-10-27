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Орешкин констатировал окончание эффекта от господдержки семей с детьми

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Поддержка семей с детьми была своевременной и поддержала как сами семьи, так и спрос в экономике в целом, но сейчас этот эффект уже заканчивается, динамика розничной торговли в конце сентября-начале октября ухудшилась, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Сейчас история показывает, что эти выплаты (на детей - ИФ) были своевременны, они пришли семьям ровно в тот момент, когда закрытие экономики уже начало заканчиваться, и как раз когда требовалась поддержка для того, чтобы поддержать расходы семей, чтобы они сильно не проваливались. И мы видим, что это оказало очень мощную поддержку не только на микроуровне, на уровне конкретных семей, но и на макроэкономическом уровне, у нас в июле-августе очень хорошо восстанавливались розничные продажи, внутренний спрос в экономике", - сказал он в интервью на канале "Россия 24" (ВГТРК).

Однако сейчас, по его словам, этот эффект "потихонечку сходит на нет". "Мы видим ситуацию с динамикой розницы в конце сентября - начале октября, она ухудшилась, она перешла в отрицательную зону, это, конечно, не очень хороший сигнал", - сказал Орешкин.

Он также отметил, что ситуация на рынке труда остается напряженной.

"Ситуация на рынке труда говорит нам о том, что еще многое предстоит сделать, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние. И любые оценки можно будет ставить только тогда, когда кризис будет завершен, когда занятость вернется к тому уровню, на котором она была до кризиса. Именно такую задачу сейчас вот президент ставит и перед правительством, перед другими органами – вернуть занятость к докризисному уровню и сделать это уже в 2021 году", - сказал Орешкин.

Комментируя вопрос о возможности механизма "вертолетных денег" в РФ для поддержки населения и спроса, Орешкин заявил, что "переходить к, скажем так, вертолётным деньгам в широком смысле этого слова необходимо после того, как все стандартные меры экономической политики исчерпаны".

"У нас у Центрального банка, в отличие от ФРС США и ЕЦБ, ставки не находятся на нулевой отметке, поэтому то же снижение процентных ставок, вербальные интервенции и объяснение дальнейшей политики – чтобы снизить долгосрочные ставки в экономике, мы еще не использовали те стандартные инструменты, которые есть, и которые могут оказать серьезное стимулирующее воздействие на экономику. Поэтому вот Россия относится к тем странам, где пока еще стандартные меры стимулирования нужно пройти перед тем, как даже в принципе начинать разговор о нестандартных мерах", - считает помощник президента.

По его словам, динамика безработицы является тем показателем, который будет говорить об эффективности экономической политики и об эффективности стимулирующих мер. "Если мы получим безработицу застойную на текущих уровнях, это будет означать, что решения, которые принимались правительством, Центральным банком, не обеспечили должного восстановления внутреннего спроса в экономике", - подчеркнул он.

23 июня в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин объявил, что граждане, получившие выплату в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в июне, смогут получить еще по 10 тысяч в июле. Заявление подавать повторно не требовалось – деньги начислялись автоматически.

Максим Орешкин

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