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Путин допустил старт массовой COVID-вакцинации в РФ в конце года

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин надеется, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в конце 2020 года.

"Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года", - сказал Путин в четверг в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Глава государства также назвал российские вакцины от коронавируса "хорошими препаратами". "Главное заключается в том, чтобы они были безопасными и эффективными. И эти два требования обеспечены - и в первом, и во втором случае", - сказал Путин.

Он отметил, что безопасны и эффективны обе вакцины от COVID-19, разработанные центром "Вектор" и центром им. Гамалеи. "На подходе и третья вакцина", - напомнил президент. По его словам, российские ученые и специалисты активно и эффективно прошли путь по созданию этих вакцин.

"Это говорит о том, что в России сохранены и развиваются соответствующие научные школы, созданные еще во времена Советского Союза. Можно только порадоваться, что нам удалось сохранить эти коллективы, их наработки, и они идут дальше", - сказал Путин. Он выразил благодарность научным центрам им. Гамалеи и "Вектору".

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Пострегистрационные исследованиях препарата начнутся в ноябре, в них примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, она содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.

Хроника 09 января – 29 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Коронавирус Вектор Центр имени Гамалеи

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