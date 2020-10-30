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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:47Заразились
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В Чите начали проверку из-за смерти женщины с COVID, к которой не ехала скорая

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Забайкалье скончалась пожилая жительница Читы с COVID-19, которая просила власти о помощи через соцсети и к которой долго не приезжала скорая.

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"Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентке", - сказано на сайте правительства региона.

Сообщается, что женщине было 64 года, у нее был подтвержден коронавирус и она лечилась на дому. Однако когда заболевшей стало хуже, скорая к ней долго не приезжала, поэтому она обратилась к властям через социальные сети с просьбой о помощи.

Женщину госпитализировали 28 октября, на следующий день она умерла.

В Забайкалье растет количество зараженных коронавирусом, за последние сутки их стало на 229 человек больше. Всего в регионе диагноз был поставлен 11 095 пациентам, умерли 132.

Забайкальский край Чита

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