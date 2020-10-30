В Татарстане подросток с криком "Аллаху акбар" напал на полицейских

Архивное фото Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Подросток напал на отдел МВД в Кукморе (Татарстан). Нападавший был вооружен ножом, он был застрелен полицией.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК), возбуждено уголовное дело по статье "покушение на террористический акт".

По данным СК, в ночь на 30 октября в городе Кукморе 16-летний подросток пытался поджечь здание районного отдела полиции.

После этого он нанес удары ножом сотруднику полиции. Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков.

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан подтвердили, что нападавший оказывал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений. Полицейский с колото-резанами ранами госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

По данным информированного источника "Интерфакса", молодой человек выходец из Башкирии, проживавший в Кукморе, состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму.

"В ходе нападения на полицейских он называл их "неверные" и выкрикивал "Аллаху акбар!", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан подтвердили, что нападавший 2004 года рождения оказывал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений.

Как сообщили в МВД, на место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.