Напавший на полицейских в Татарстане подросток не посещал местные мечети

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Подросток, который в ночь на 30 октября пытался поджечь здание районного отдела полиции в татарстанском городе Кукморе, не посещал ни одну из мечетей района, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана в пятницу.

"По результатам опроса имамов Кукморского мухтасибата ДУМ (духовного управления мусульман - ИФ) Татарстана, молодой человек не посещал ни одну из мечетей района, что, возможно, было связано с пандемией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его семья переехала в район недавно.

По данным следствия, в ночь на 30 октября в городе Кукморе 16-летний подросток пытался поджечь здание районного отдела полиции и набросился с ножом на сотрудника полиции. Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух открыл огонь на поражение, от полученных ранений подросток умер до приезда скорой.

Как сообщил источник "Интерфакса", нападавший - выходец из Башкирии, живший в Кукморе, он состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. "В ходе нападения на полицейских он называл их "неверные" и выкрикивал "Аллаху акбар!", - сказал собеседник агентства.