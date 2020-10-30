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Срок техрасследования причин аварии на ТЭЦ "Норникеля" снова продлен

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Срок расследования причин аварии на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля" продлен до 14 ноября включительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростехнадзора.

"С учётом необходимости проведения всестороннего анализа данных, собранных в рамках обязательных экспертиз, сроки технического расследования продлены до 14 ноября включительно", - сказал представитель службы.

29 мая на территории ТЭЦ-3 из-за проседания фундамента разгерметизировался резервуар с соляркой, и наружу вылилось около 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в 147,8 млрд рублей, "Норникель" - в 21,4 млрд рублей.

Хроника 29 мая – 30 октября 2020 годаАвария на ТЭЦ в Норильске
Норникель Норильск

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