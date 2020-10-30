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В России за сутки выявлено более 18 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено более 18 тыс. заболевших коронавирусом
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В России за сутки зарегистрировано 18 283 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб. Это антирекорд за все время пандемии.

В Москве выявлено 5268 новых заболевших. Суточный прирост заболевших в столице второй раз за неделю и пятый раз за осень превысил 5 тыс.

Всего в стране уже 1 млн 599 976 случаев инфицирования COVID-19.

Скончались за сутки 355 человек, общее число жертв коронавируса в стране выросло до 27 656.

Поправились и выписаны 1 млн 200 560 пациентов, в том числе 14 519 за последние сутки.

Всего новые эпизоды регистрировались в 84 регионах страны: еще 801 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 524 - в Московской области, 401 - в Нижегородской области, 325 - в Архангельской области, 310 - в Ростовской области, 296 - в Воронежской области, 292 - в Красноярском крае, 284 - в Свердловской области, по 232 - в Иркутской области, Забайкальском крае, 231 - в Коми, 224 - в Хабаровском крае, 219 - в Алтайском крае, 216 - в Крыму, 215 - в Бурятии, 206 - в Ульяновской области, 203 - в Томской области. В остальных субъектах менее 200 случаев за сутки.

Хроника 09 января – 30 октября 2020 годаПандемия коронавируса
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