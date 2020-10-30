Эксперт заявил, что контроль над COVID может установить только вакцина

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Контроль над новой коронавирусной инфекцией придется устанавливать с помощью вакцины, считает заместитель гендиректора государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии "Вектор" Александр Агафонов.

"Надо готовиться к тому, что контроль над заболеванием придется устанавливать с помощью вакцины. Контроль ни над одной инфекцией не был установлен без помощи вакцины", - сказал он на форуме OpenBio-2020 в Новосибирске в пятницу.

"Мы выпустим вакцину, закроем эту проблему, довеском всегда и важным для очистки контроля являются лекарственные препараты, тут есть тоже перспективы", - отметил он.

При этом, отметил Агафонов, до пандемии коронавируса в качестве подготовительных этапов к распространению некоей гипотетической "болезни Х" рассматривались вспышки лихорадки Эбола, атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома, гриппа в 2009 году.

"Возможно, что это (SARS Cov-2 - ИФ) еще и не болезнь Х, нам повезло, что он не имеет свойств вируса Эбола, хотя такое вполне вероятно", - сказал он.