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Китайский такси-сервис Didi начал работу еще в 15 городах РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Китайский агрегатор такси Didi запустился в 15 городах РФ на территории Поволжья и Центрального региона, говорится в сообщении компании.

В частности, сервис работает в Белгороде, Курске, Твери, Рязани, Чебоксарах, Оренбурге, Ижевске и других городах РФ.

Didi работает в российских регионах с местными автопарками. Первым городом для запуска стала Казань.

Согласно данным Crunchbase, компания Didi Chuxing основана в 2012 году. Она привлекла в общей сложности $21,2 млрд в рамках 20 раундов финансирования. В 2015 году в Didi вложился Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corporation.

В декабре 2019 года в РФ было зарегистрировано ООО "Диди Мобилити Рус", в котором 99% принадлежит сингапурской структуре Didi Mobility Pte. Ltd.

Китай Россия Didi

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