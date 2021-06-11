Китайский сервис такси Didi проведет IPO в США

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Китайская Didi Chuxing Technology Co., оператор крупнейшего в стране сервиса онлайн-заказа такси, сообщила, что планирует провести первичное размещение акций в США. По итогам IPO компания может быть оценена в $70 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Didi заявила, что торги американскими депозитарными акциями начнутся в июле этого года под тикером DIDI. При этом конкретная биржа пока не выбрана.

Полученные от IPO средства Didi планирует инвестировать в технологии, расширение бизнеса за пределами Китая и новые услуги.

Didi Chuxing основал в 2012 году Ченг Вэй, который ранее работал в Alibaba Group. Сейчас ему принадлежит 7% акций компании и 15,4% голосующих прав. В число инвесторов такси-сервиса входят также японская Softbank Group (21,5%), американская Uber Technologies (12,8%), китайская Tencent (6,8%).

По итогам 2020 года выручка Didi снизилась на 8,4%, до 141,74 млрд юаней ($21,63 млрд), из-за ограничений на передвижения, установленных во время пандемии COVID-19. Чистый убыток в прошлом году составил 10,68 млрд юаней ($1,63 млрд), два предыдущих года она также завершала "в минусе".

Между тем в январе-марте этого года компания получила чистую прибыль в размере 196 млн юаней ($30 млн).

Didi работает в 14 странах без учета КНР, включая Японию, Австралию, Мексику и Россию.