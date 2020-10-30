Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:19Заразились
на 30.10В России 1 599 976+18 283В мире 45 018 354+536 687

Бизнесмен Барский отпущен под залог в 1 млн рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Химкинский суд в Подмосковье отпустил подозреваемого в контрабанде наркотиков экс-главу УК "Сибантрацит" Максима Барского под залог в 1 млн рублей вопреки ходатайству таможенников и прокуратуры о его аресте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня Химкинский суд рассмотрел ходатайство таможенных органов об избрании в отношении Барского меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако судья счел неубедительными аргументы дознания о намерении Барского скрыться от следствия", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что суд отпустил Барского под залог в размере 1 млн рублей.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

Накануне, 29 октября, информированный источник сообщил агентству, что Барский стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков в крупном размере после изъятия у него в столичном аэропорту "Шереметьево" партии синтетического наркотического вещества.

По словам собеседника "Интерфакса", в минувший вторник, 27 октября, в ходе таможенного досмотра багажа 46-летнего Барского, прибывшего рейсом из Нью-Йорка, у него была обнаружена электронная сигарета (вейп) с картриджами, содержащими, согласно результатам исследования, наркотическое вещество тетрагидроканнабинол массой 0,85 гр. После этого против бизнесмена возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в крупном размере).

Максим Барский Подмосковье Химкинский суд

Новости по теме

Новости

В Ростове-на-Дону завели дело после смерти более 10 "ковидных" больных

Пандемия коронавируса

Инфекционист назвал возможные причины повторного выявления COVID-19

Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать оскорбляющих верующих материалы

Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать оскорбляющих верующих материалы

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

Навальный попал в больницу

Суд в Томске отказался обязать МВД возбудить дело об отравлении Навального

Песков не увидел связи между атаками во Франции и Татарстане

Песков не увидел связи между атаками во Франции и Татарстане

В Кремле заявили о повсеместной нехватке врачей на фоне пандемии

В Кремле заявили о повсеместной нехватке врачей на фоне пандемии
Навальный попал в больницу

Навальный вернется в РФ сразу же после восстановления здоровья

Навальный вернется в РФ сразу же после восстановления здоровья
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что контроль над COVID может установить только вакцина

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 18 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено более 18 тыс. заболевших коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');