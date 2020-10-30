Бизнесмен Барский отпущен под залог в 1 млн рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Химкинский суд в Подмосковье отпустил подозреваемого в контрабанде наркотиков экс-главу УК "Сибантрацит" Максима Барского под залог в 1 млн рублей вопреки ходатайству таможенников и прокуратуры о его аресте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня Химкинский суд рассмотрел ходатайство таможенных органов об избрании в отношении Барского меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако судья счел неубедительными аргументы дознания о намерении Барского скрыться от следствия", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что суд отпустил Барского под залог в размере 1 млн рублей.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

Накануне, 29 октября, информированный источник сообщил агентству, что Барский стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков в крупном размере после изъятия у него в столичном аэропорту "Шереметьево" партии синтетического наркотического вещества.

По словам собеседника "Интерфакса", в минувший вторник, 27 октября, в ходе таможенного досмотра багажа 46-летнего Барского, прибывшего рейсом из Нью-Йорка, у него была обнаружена электронная сигарета (вейп) с картриджами, содержащими, согласно результатам исследования, наркотическое вещество тетрагидроканнабинол массой 0,85 гр. После этого против бизнесмена возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в крупном размере).