Против экс-главы "Сибантрацита" Барского возбудили дело о наркотиках

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Бывший глава УК "Сибантрацит" Максим Барский стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков в крупном размере после изъятия у него в столичном аэропорту "Шереметьево" партии синтетического наркотического вещества, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, в минувший вторник в ходе таможенного досмотра багажа 46-летнего Барского, прибывшего рейсом из Нью-Йорка, у него была обнаружена электронная сигарета (вейп) с картриджами, содержащими, согласно результатам исследования, наркотическое вещество "тетрагидроканнабинол" массой 0,85 гр.

После этого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в крупном размере). Избрана мера принуждения - обязательство о явке.Барский в 2018-2020 годах занимал пост генерального директора УК "Сибантрацит". Ранее занимал должности заместителя председателя правления ТНК-ВР, управляющего директора West Siberian Resources, генерального директора Matra Petroleum, члена совета директоров Delivery Hero.