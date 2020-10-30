Патрушев сообщил о росте смертности от наркотиков в центральной России

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В регионах центра России на 17% выросла смертность от употребления наркотиков, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Как видим, ситуация с употреблением наркотиков в округе остается сложной", - сказал Патрушев в пятницу на совещании по вопросам национальной безопасности в Центральном федеральном округе.

Секретарь Совбеза отметил, что в ЦФО количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в последние годы не снижается.

"В текущем году в регионах округа уже выявлено более 30 тысяч наркопреступлений", - сказал Патрушев. По его словам, почти в четыре раза вырос объем конфискованных наркотических и психотропных средств. Почти на 70% увеличилось число преступлений, связанных со сбытом наркотиков с помощью информационных технологий и через интернет, отметил он.

По словам Патрушева, прокуратура выявляет факты непредставления в правоохранительные органы информации об употреблении несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ.

В 2015 году Виктор Иванов, будучи главой Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, ведомство было расформировано), сказал в интервью "Интерфаксу", что в России 1,5 млн наркозависимых употребляют афганский героин, марихуану и синтетические наркотики - 3,5 млн.