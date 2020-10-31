В Минздраве сообщили о сокращении в России пациентов с наркоманией

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В России за год сократилось количество больных наркоманией практически на четверть, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В 2019 году в Центральном федеральном округе было зарегистрировано 65 тыс. пациентов с наркоманией, что на 17,9% ниже, чем в 2015 году. А в общем по России за этот же период снижение составило 24,2%, с 311 тыс. случаев, до 236 тыс.", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава со ссылкой на доклад Мурашко на совещании по вопросам нацбезопасности в ЦФО в субботу.

В структуре наркомании незначительно выросла доля расстройств, вызванных употреблением новых психоактивных веществ (так называемые спайсы и соли), - с 35% до 38%.

Мурашко также сообщил об увеличении коечного фонда по профилю наркомания и обеспеченности медицинскими работниками.