Росстат зафиксировал рост реального размера средней пенсии в сентябре

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в сентябре 2020 года увеличился на 2,0% по сравнению с сентябрем прошлого года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В номинальном выражении средняя пенсия составила в сентябре 15 тыс. 18 рублей и выросла на 5,8% по сравнению с сентябрем 2019 года.

Средний размер назначенных пенсий в августе 2020 года (за сентябрь еще нет данных по динамике зарплаты) составил, по оценке, 31,5% от средней начисленной зарплаты по стране против также 31,5% в августе 2019 года.