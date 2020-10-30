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Росстат зафиксировал рост реального размера средней пенсии в сентябре

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в сентябре 2020 года увеличился на 2,0% по сравнению с сентябрем прошлого года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В номинальном выражении средняя пенсия составила в сентябре 15 тыс. 18 рублей и выросла на 5,8% по сравнению с сентябрем 2019 года.

Средний размер назначенных пенсий в августе 2020 года (за сентябрь еще нет данных по динамике зарплаты) составил, по оценке, 31,5% от средней начисленной зарплаты по стране против также 31,5% в августе 2019 года.

Росстат

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