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Арестован гендиректор "ТНС энерго" Афанасьев

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора ПАО "ТНС энерго" Сергея Афанасьева, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в пятницу был арестован заместитель Афанасьева Борис Щуров. Адвокаты топ-менеджеров просили для обоих меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

Как писал "Коммерсантъ", уголовное дело на них возбудили 22 октября по жалобе "Россети Центр и Приволжье". В заявлении говорилось, что "ТНС энерго" и его дочерняя компания "ТНС энерго Нижний Новгород" с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд рублей, которые они задолжали за поставку электроэнергии.

По версии следствия, компания выводила средства от потребителей в другие структуры, в том числе, в офшоры, вместо того, чтобы расплачиваться с сетями.

ПАО "ГК "ТНС энерго" (бывшее ООО "Транснефтьсервис С") - частная энергосбытовая компания, занимающаяся энергоснабжением предприятий на территории РФ. Акционерами "ТНС энерго" является Sunflake Limited (28,26%), ООО "ИК "Технопромэкспорт" (приобрело долю в 25% у своего акционера Евгения Гинера), ВТБ (косвенное распоряжение 19,9%), также акциями владеют "Гарант энерго" и банк "Российский капитал".

ТНС Энерго Сергей Афанасьев Борис Щуров Россети Тверской суд

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