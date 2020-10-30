Замгендиректора "ТНС энерго" Щуров арестован по делу о мошенничестве

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заключил под стражу заместителя генерального директора - исполнительного директора ПАО "ТНС энерго" Бориса Щурова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

Как уточнили в пресс-службе суда, Щуров арестован на два месяца. Адвокаты просили отпустить топ-менеджера под залог или домашний арест, но суд им отказал.

"Коммерсантъ" ранее сообщил, что уголовное дело было возбуждено 22 октября после обращения в правоохранительные органы "Россети Центр и Приволжье". "Из него следует, что "ТНС энерго" и его дочерняя компания "ТНС энерго Нижний Новгород" с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем похитили более 5,5 млрд руб., которые они задолжали за поставку электроэнергии", - уточняет издание.

По версии следствия, компания выводила средства от потребителей в другие структуры, в том числе, в офшоры, вместо того, чтобы расплачиваться с сетями.

ПАО "ГК "ТНС энерго" (бывшее ООО "Транснефтьсервис С") - частная энергосбытовая компания, занимающаяся энергоснабжением предприятий на территории РФ. Акционерами "ТНС энерго" является Sunflake Limited (28,26%), ООО "ИК "Технопромэкспорт" (приобрело долю в 25% у своего акционера Евгения Гинера), ВТБ (косвенное распоряжение 19,9%), также акциями владеют "Гарант энерго" и банк "Российский капитал".