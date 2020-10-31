РФ поможет Еревану, если военные действия начнутся в Армении

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - МИД России выпустил заявление в связи с обращением премьер-министра Респулики Армении Никола Пашиняна к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором подтверждается приверженность Росси союзническим обязательствам в отношении Армении.

"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ вновь призвали стороны нагорно-карабахского конфликта "к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября сего года".

В заявлении МИД РФ подчеркивается, что в связи с обращением Пашиняна ведомство подтверждает приверженность России союзническим обязательствам, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Арменией от 29 августа 1997 г.

В МИД РФ напомнили, что договор предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории страны.

В Армении в городе Гюмри действует 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

Ранее МИД Армении сообщили, что Пашинян направил Путину письмо, "детально представив ситуацию, сложившуюся в результате турецко-азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха, и существующие вызовы".

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил "Интерфаксу", что Ереван пока не обращался за помощью в ОДКБ, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.