В Баку сообщили об обстреле азербайджанских позиций военными Армении

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны Азербайджана заявляет об обстрелах армянскими Вооруженными силами позиций азербайджанской армии на госгранице с использованием артиллерии, минометов и стрелкового оружия.

"В ночь на 1 ноября в разное время с территории Бердского, Чамбаракского и Горисского районов Армении противником были обстреляны позиции наших армейских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Губадлинском районах Азербайджана", - сообщает Минобороны.

В ходе боевых столкновений в субботу и в ночь на воскресенье в зоне нагорно-карабахского конфликта азербайджанская армия уничтожила 18 единиц армянской военной техники, добавили в Минобороны Азербайджана.

"В течение дня 31 октября и в ночь на 1 ноября на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, один БМП, два РСЗО БМ-21 Град, восемь различных видов пушек, две мачты связи и пять единиц автомобильной техники противника", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском, и Губадлинском направлениях фронта.

"Подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника имеются большие потери", - утверждает Минобороны.