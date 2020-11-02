"Аэрофлот" с 5 ноября не будет выполнять московские рейсы на Сахалин

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Сахалинской области прекращает субсидирование рейсов "Аэрофлота" по маршруту Москва - Южно-Сахалинск - Москва, "Аэрофлот" с 5 ноября прекращает свои рейсы, ежедневные полеты на этом на этом направлении продолжит выполнять авиакомпания "Россия", сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"С предложением временно отказаться от услуг "Аэрофлота" выступили депутаты областной думы в ходе обсуждения бюджета Сахалинской области на предстоящие три года. Правительство Сахалинской области поддержало эту инициативу и приняло решение прекратить субсидирование рейсов в связи с оптимизацией расходов региональной казны. С 5 ноября ежедневные рейсы в Москву будет выполнять только авиакомпания "Россия" ("дочка" Аэрофлота - ИФ)", - говорится в сообщении.

По данным областного Минтранса, в 2020 году пассажиропоток на рейсах, вылетающих из Москвы в Южно-Сахалинск и обратно, из-за противоэпидемических ограничений существенно сократился, "нередко самолеты не были заполнены даже наполовину". Пресс-служба отмечает, что единые плоские тарифы на московском направлении по-прежнему сохраняются, стоимость билетов из Южно-Сахалинска в Москву и обратно составляет 22 тыс. 950 рублей.

"Пассажиры, купившие билеты на рейсы "Аэрофлота", могут не переживать. Авиакомпания пересадит их на самолеты "России". Полеты ("России" - ИФ) будут осуществляться ежедневно. В дальнейшем количество рейсов будет определяться, исходя из потребностей жителей области", - приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерия Спиченко.

Отказ от субсидирования рейсов "Авроры" из областного бюджета правительство региона поясняет тем, что "в связи с пандемией в Сахалинской области значительно повысились расходы на сферу здравоохранения, необходимо закупать тесты, средства защиты, оборудование, лекарства, расширять премиальный фонд для стимулирования медицинских работников". Высвободившиеся средства областной казны направят на эти цели.

Пресс-служба напоминает, что в 2020 году после прекращения продаж субсидированных билетов на все дальневосточные направления только жители Сахалинской области продолжали летать на самолетах "Аэрофлота" по льготным тарифам за счет субсидий, выделяемых авиакомпании из областного бюджета. Билеты по сниженным ценам могли приобретать пассажиры младше 23 лет, женщины после 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также члены многодетных семей, инвалиды и сопровождающие их лица.