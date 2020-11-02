Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Евро и доллар активно растут на Московской бирже в понедельник утром, курс евро поднялся выше 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года, доллар торгуется выше 80 руб. впервые с 30 марта.

Евро поднимался до 94,005 руб., но чуть позже, в 10:47, курс евро составил 93,9725 руб., - это на 1,3525 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 80,7925 руб., подорожав на 1,2625 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,303 рубля - до 86,7235 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов и падающей нефти из-за скачка заболеваемости коронавирусом и приближения президентских выборов в США.

Падение нефтяных цен обусловлено обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе и роста числа заболевших в мире.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:16 по московскому времени в понедельник упала на 3,95% - до $36,44 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 4,5% - до $34,18 за баррель.

Московская биржа курс валют евро доллар

Новости

Оппозиционер пожаловался в КС РФ на дискриминацию мужчин в России

Первый серийный Су-57 запланировали передать военным в ноябре

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек

В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек
Пандемия коронавируса

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"
Пандемия коронавируса

Жителям Красноярского края запретили подключаться к Wi-Fi в ТЦ

Переход критической IT-инфраструктуры на российский софт отложат до 2024 года

Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ

Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ

Магистральный газопровод "Ямбург - Западная граница" загорелся в ЯНАО

ЛУКОЙЛ-Коми сообщил об эвакуации почти всех работников нефтешахты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');