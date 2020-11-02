Brent подешевела до $37,15 за баррель

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти отыграли часть потерь в ходе торгов в понедельник, но продолжают находиться вблизи минимального уровня за более чем четыре месяца.

К 14:39 по московскому времени январские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $37,15 за баррель, что на $0,79 (2,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени торговались на Нью-йоркской товарной биржн NYMEX у $34,9 за баррель, что на $0,89 (2,49%) ниже уровня закрытия пятницы.

Обеспокоенность инвесторов вызывает восстановление карантинных мер в ряде европейских стран. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 5 ноября введет в Англии облегченный локдаун на четыре недели из-за ускорения распространения коронавируса COVID-19.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон отметил, что потребление нефти во Франции, Германии и Великобритании составляет "около 6 млн баррелей в сутки (б/с), или приблизительно 6% мирового потребления".

"Ужесточение карантинных мер на этих ключевых рынках будет иметь существенное влияние на мировой нефтяной спрос", - сказал он S&P Global Platts.

В то же время, Майк Мюллер из Vitol Group сказал Bloomberg, что не считает, что новые локдауны в Европе приведут к значительному падению нефтяных цен. По его словам, снижение спроса из-за этих мер может составить "сотни тысяч баррелей в сутки", однако "преобладающим факторов остается то, что мир продолжает сокращать запасы".

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с. По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. По мнению Уоррена Паттерсона, победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена усилит давление на нефтяной рынок.

"Если он снимет санкции с Ирана, мы можем наблюдать рост поставок на рынок на 1,5-2 млн б/с", - считает эксперт.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.