Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

Brent подешевела до $37,15 за баррель

Brent подешевела до $37,15 за баррель
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти отыграли часть потерь в ходе торгов в понедельник, но продолжают находиться вблизи минимального уровня за более чем четыре месяца.

К 14:39 по московскому времени январские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $37,15 за баррель, что на $0,79 (2,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени торговались на Нью-йоркской товарной биржн NYMEX у $34,9 за баррель, что на $0,89 (2,49%) ниже уровня закрытия пятницы.

Обеспокоенность инвесторов вызывает восстановление карантинных мер в ряде европейских стран. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 5 ноября введет в Англии облегченный локдаун на четыре недели из-за ускорения распространения коронавируса COVID-19.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон отметил, что потребление нефти во Франции, Германии и Великобритании составляет "около 6 млн баррелей в сутки (б/с), или приблизительно 6% мирового потребления".

"Ужесточение карантинных мер на этих ключевых рынках будет иметь существенное влияние на мировой нефтяной спрос", - сказал он S&P Global Platts.

В то же время, Майк Мюллер из Vitol Group сказал Bloomberg, что не считает, что новые локдауны в Европе приведут к значительному падению нефтяных цен. По его словам, снижение спроса из-за этих мер может составить "сотни тысяч баррелей в сутки", однако "преобладающим факторов остается то, что мир продолжает сокращать запасы".

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с. По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. По мнению Уоррена Паттерсона, победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена усилит давление на нефтяной рынок.

"Если он снимет санкции с Ирана, мы можем наблюдать рост поставок на рынок на 1,5-2 млн б/с", - считает эксперт.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.

Brent WTI США коронавирус Baker Hughes Дональд Трамп Джо Байден Ливия Иран Великобритания

Новости по теме

Новости

Фигурантом дела о беспорядках 1 ноября в Минске стал 231 человек

Фигурантом дела о беспорядках 1 ноября в Минске стал 231 человек

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита
Пандемия коронавируса

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва

Экс-премьер Молдавии обошла Додона в первом туре выборов президента

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 ноября

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 79 человек

Байден заявил, что Трампу не удастся украсть выборы

Байден заявил, что Трампу не удастся украсть выборы

Глава ВОЗ ушел на карантин после контакта с зараженным COVID-19

В Молдавии обработали 95% бюллетеней на выборах президента

В Молдавии обработали 95% бюллетеней на выборах президента

Додон и экс-премьер Санду вышли во второй тур выборов президента Молдавии

Додон и экс-премьер Санду вышли во второй тур выборов президента Молдавии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');