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НМГ и Mars Media создают компанию для производства кино и сериалов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Национальная медиа группа и "Марс Медиа Энтертейнмент" создают совместное предприятие Mars Media Vision для производства сериалов и полнометражных фильмов, сообщили в пресс-службе НМГ.

Стороны получат по 50% в новой компании Mars Media Vision, которая будет производить сериалы для ТВ и digital-ресурсов НМГ (включая платформу more.tv), а также полнометражные фильмы для кинотеатрального и диджитал-проката, говорится в релизе. Планируется, что первые проекты Mars Media Vision увидят свет в 2021 году.

Партнерство НМГ c "Марс Медиа" началось с работы над проектом "Чики", который стал самым популярным оригинальным сериалом платформы more.tv. Гендиректор НМГ Ольга Паскина и генпродюсер Mars Media Рубен Дишдишян выразили уверенность, что сотрудничество в рамках СП выводит компании на новый системный уровень сотрудничества, хороший старт которому как раз и дал ставший успешным сериал "Чики".

НМГ - крупнейший российский частный медиахолдинг, управляет диверсифицированным портфелем более чем из 30 активов в области производства, дистрибуции и монетизации информационного и развлекательного контента во всех средах потребления.

"Марс Медиа Энтертейнмент" - одна из самых успешных компаний по производству и дистрибуции сериалов и полнометражных фильмов на рынке РФ, среди ее проектов - кассовые и фестивальные хиты ("Т-34", "Аритмия", "Громкая связь") и популярные сериалы ("Чики", "Шторм", "Закрытый сезон").

Национальная медиа группа Марс Медиа Энтертейнмент Mars Media Vision

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