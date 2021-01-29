Гендиректор НМГ Ольга Паскина покинет свой пост

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Национальной медиа группы" (НМГ) Ольга Паскина покидает свой пост, сообщил "Интерфаксу" источник на медиарынке.

"Действительно, Ольга Паскина покидает НМГ", - сказал собеседник агентства, добавив, что в скоро об этом будет объявлено официально.

В пресс-службе НМГ отказались от комментариев.

Ранее об уходе Паскиной со своего поста сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники. По данным одного из источников газеты, новый гендиректор выйдет на работу в первых числах февраля и будет человеком "не из индустрии".

Паскина занимает пост гендиректора НМГ с 2016 года.

В медиаиндустрию - медиахолдинг "ПрофМедиа" - Паскина пришла с из пивоваренной компании "Sun InBev", где с 2002 по 2008 год работала директором по правовым вопросам, директором по персоналу и организационной эффективности.

С 2014 по 2015 гендиректором Discovery Networks в Северо-Восточной Европе, с 2015 по 2016 год возглавляла компанию "Дискавери Холдингс", совместное предприятие НМГ и Discovery Communications.