Депздрав Москвы заявил, что COVID-вакцина не была причиной боли в груди у добровольца

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Боли в груди у одного из участников исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" не вызваны этим препаратом, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"В связи с жалобами на одышку и боли в груди для осмотра на дому к пациенту была направлена заведующая терапевтическим отделением. Она отметила удовлетворительное состояние и назначила эхокардиографию. На следующий день обследование было проведено в поликлинике, а по его результатам совместную консультацию провели врачи - кардиолог и терапевт телемедицинского центра: осложнений, которые могли бы быть связаны с введением вакцины, не выявлено. По имеющимся заболеваниям были показаны кардиологические препараты", - отметили в ведомстве.

Департамент здравоохранения Москвы выступил с заявлением после публикаций в СМИ об отсутствии медицинского наблюдения участников после прививки.

"В связи с сообщениями в СМИ о побочных эффектах вакцины от коронавируса и отсутствии медицинского наблюдения участников исследования Департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением. В первый же день после введения первого компонента прививки с участником исследования, чья история приведена в публикации, инициативно связался врач телемедицинского центра. Отмечались небольшие симптомы: ломота, незначительно повышенная температура. В два следующих дня также проходили консультации, на обеих было отмечено удовлетворительное состояние", - сказали в пресс- службе департамента.

Там подчеркнули, что после введения второго компонента вакцины пациент сообщил о высокой температуре. "К нему незамедлительно была направлена бригада скорой, которая прибыла через 15 минут после поступления вызова. Герою статьи была предложена госпитализация в стационар, от которой он отказался. Для наблюдения за его состоянием была направлена вторая бригада неотложной медицинской помощи, которая также предложила госпитализацию в стационар и получила отказ", - сказали в депздраве.

Ранее один из участников исследования рассказал в фейсбуке, что у него возникли проблемы с сердцем после вакцинации.