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Центр Гамалеи назвал нормой побочные эффекты от COVID-вакцины

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Незначительные побочные эффекты, возникающие у 14-15% сделавших прививку от коронавируса, являются стандартными для всех вакцин, заявил в пятницу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас около 800 человек провакцинировано, у части из них плацебо - получается, около 600 человек в рамках исследования уже провакцинировано, всех подряд, серьезных "побочек" нет. Проявляющиеся температура 37,5-38 градусов, ломота в спине, головная боль, дискомфорт, покраснение в месте введения - у 14-15%. Для любой вакцины это нормально, сопоставимо с другими вакцинами", - сказал Гинцбург "Интерфаксу".

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Он отметил, что "пока новых противопоказаний для применения вакцины нет".

Ранее Гинцбург говорил "Интерфаксу", что противопоказаниями для вакцинации от коронавируса, как и от других инфекций, являются "серьезные хронические аутоиммунные заболевания, чтобы не обострить их, артрит, артроз, острые стадии, поллинозы, аллергия на продукты питания".

Гинцбург считает, что для беременных также "особой необходимости нет в применении вакцины", но, по его мнению, лучше все-таки сделать прививку и от гриппа, и от коронавируса до наступления беременности.

Хроника 09 января – 18 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус Центр имени Гамалеи

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