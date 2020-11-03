Рогозин заявил, что в РФ есть много конструкторов, не уступающих Маску

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Глава компании SpaceX Илон Маск является очень талантливым деятелем мировой космической отрасли, однако в России есть много таких же одаренных молодых специалистов, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"У нас среди молодежи, молодых конструкторов, инженеров есть много таких Масков. Не надо все время смотреть на Америку или на Запад и думать, что у них что-то круче", - сказал Рогозин в передаче "Соловьев LIVE".

Он отметил, что Маск является "талантливым человеком", а его феномен заключается в том, что он успешно занимается созданием благоприятной информационной среды вокруг своей деятельности, что позволяет ему привлекать инвестиции.

"Инвестиции позволяют ему вкладывать все больше и больше в развитие новой техники. Мы очень внимательно следим за ним, и я с уважением к нему отношусь", - заявил Рогозин.