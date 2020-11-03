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Сооснователь проекта Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Сооснователь и продуктовый директор онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал в Сочи в ночь на 1 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Mail.ru Group в во вторник.

Там уточнили, что приблизительно в 3 часа ночи он вышел из отеля Radisson Collection и с тех пор не выходил на связь. В полицию уже направили заявление, также о пропавшем сообщили поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт".

Коропов "ничего не сообщал ни семье, ни друзьям, по планам в понедельник он должен был быть на связи в рабочем режиме". В Mail.ru Group просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Коропова, обращаться по номеру: +7 (985) 762-74-51.

Skillbox входит в портфель сервисов Mail.ru Group в области образовательных технологий.

Skillbox Игорь Коропов Mail.ru Group

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