Водолазы приступили к поискам пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России приступили в акватории Черного моря к подводным и надводным поискам пропавшего ранее в Сочи сооснователя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова.

Как рассказали "Интерфаксу" в ЮРПСО МЧС РФ в среду, поиски ведут четыре водолаза и спасатели на двух катерах.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в Сочи пропал сооснователь и директор по продуктам онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов.

В понедельник он должен был быть на связи, но ничего не сообщил о себе ни семье, ни друзьям. Заявление о его пропаже поступило от его друга. Полиция сообщала, что телефон Коропова был найден на пирсе Имеретинской низменности. К поискам подключились более 200 волонтеров отряда "Лиза Алерт".

СКР проводит доследственную проверку по факту его исчезновения.

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